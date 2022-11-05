إيطاليا : زيارة المتاحف الوطنية مجانا يوم الأحد 6 نوفمبر

(أنسامد) - نوفمبر 5 - روما - أعلنت وزارة الثقافة الإيطالية تجديد المبادرة التي كانت قد أطلقتها للسماح للمواطنين بزيارة المتاحف والمتنزهات الأثرية الحكومية مجانا يوم الأحد الأول في كل شهر، لتتيح للمواطنين زيارة المتاحف مجانا أيضا يوم الأحد 6 نوفمبر.



ستكون الثقافة هي البطل في كافة المتاحف والمواقع الأثرية في جميع أنحاء البلاد، مع تنظيم زيارات إلى المواقع المختلفة خلال ساعات العمل العادية. الا أن هناك بعض المواقع المعينة التي لا يمكن زيارتها إلا من خلال الحجز.



يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للمواقع الأثرية المعنية ومواعيد الزيارة من خلال الرابط التالي : https://cultura.gov.it/domenicalmuseo. (أنسامد).



