بدء حملة دعائية لكاتدرائية فلورنسا

(أنسامد) - يونيو 27 - روما - أعدت دار اوبرا سانتا ماريا ديل فيوري حملة دعائية بالصور والفيديو لعرض آثار كاتدرائية فلورنسا.



وقد تم التصوير الذي بدأ في يناير وانتهى في الأسابيع القليلة الماضية بواسطة طيارة بدون طيار وتحت قيادة المصور الصحفي فابيو موزي.



وستظهر الصور الجمال المهيب للكاتدرائية وقبتها وبرج جرس جيوتو والمعمودية.



وقد بدأ عرض الصور والفيديو اعتباراً من 24 يونيو علي انستجرام و فيسبوك، ويوافق يوم العرض عيد سان جيوفاني باتيستا. (أنسامد).



