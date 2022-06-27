بدء حملة دعائية لكاتدرائية فلورنسا

البابا فرنسيس يدعو إلى الهدوء في الإكوادور
دي مايو: الاتحاد الأوروبي يناقش اقتراح إيطالي لسقف سعر الغاز
معرض "جواهر الإمارات" بمنصة إكسبو الشارقة لدعم صناعة الذهب
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
الشرطة ، حفل الفرقة النحاسية في الاجتماع الثامن للرابطة الوطنية لشرطة الولايات التينور كابوتو والسوبرانو كيوبي
يبلغ طول السيارة الكهربائية الصغيرة "اجيليت"الخاصة بسبورت ايكيب ٣.٢ متر وهي تابعة للمجموعة الايطالية دي ار
استقبال أوركسترا كالوش الأوكراني الفائز في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في تورينو
الدورة 66 لمهرجان يوروفيجن للاغنية في تورينو
إيطاليا..عودة إحتفالات الأول من مايو
إيطاليا.. لقاحات كوفيد-19..تجنب 150 ألف حالة وفاة