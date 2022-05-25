جوجل:المنتدى الروماني في إيطاليا،الوجهة الثقافية الأكثر بحثا

(أنسامد) - مايو 25 - روما - قالت شركة جوجل الأمريكية Google إن ساحة المنتدى الروماني القديم في روما هو الوجهة الثقافية الإيطالية الأكثر نقرا على موقع التجوّل الافتراضي Google Street View. وتعد ساحة المنتدى الروماني مزارا حقيقيا لروما القديمة، ومصدرا قيما لتاريخ الإمبراطورية الرومانية القديمة.



وأضافت جوجل إن المنتدى الروماني يشترك أيضا في قمة البحث في إيطاليا مع منزل "جولييت هاوس" في فيرونا - وهو عبارة عن منزل على شكل برج يعود تاريخه إلى ما بين أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر - ومتحف قصر بيتي "بلازتزو بيتي" في فلورنسا.



وذكرت أن أكثر المواقع رواجا على شاطئ البحر هي شاطئ ديو سوريل في ماركي، وشاطئ توريدا في سردينيا، وبحيرة كاريزا في ترينتينو في جبال الألب.



و تتيح ميزة التجوّل الافتراضي Google Street View للمستخدمين استكشاف أكثر من 10 ملايين مكان في 87 دولة حول العالم، بشكل ثلاثي الأبعاد. (أنسامد).



