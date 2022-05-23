وزير إيطالي : نابولي ستصبح عاصمة الثقافة في البحر المتوسط

(أنسامد) - مايو 23 - روما - قال وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشيسكيني، إن مدينة نابولي ستكون في المستقبل عاصمة دائمة لثقافة البحر الأبيض المتوسط بفضل ما تمتلكه من جمال الفن والتنوع السياحي في المدينة.



وأضاف في مؤتمر صحفي لافتتاح "جاليري إيطاليا" الجديد في نابولي : هنا يوجد جمال الفن وحقيقة المدينة التي ترحب بالعديد من السياح من جميع أنحاء العالم دون أن تفقد أصولها وأصالتها.



وتابع أن نابولي ستكون عاصمة البحر الأبيض المتوسط أيضًا بحضور وزراء الثقافة الذين يمثلون حكومات المنطقة، منوها أنه سيتم دعوة وزراء الثقافة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يومي 16 و17 يونيو لمواصلة الحوار معهم. (أنسامد).



