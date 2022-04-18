إيطاليا:فتح القصر الملكي في نابولي أمام الجمهور في عيد الفصح

(أنسامد) - أبريل 18 - روما - سيظل القصر الملكي في نابولي بإيطاليا مفتوحًا أمام الزائرين يوم عيد الفصح ويوم الاثنين، وكذلك يوم 25 أبريل بمناسبة ذكرى تحرير إيطاليا، مع ساعات عمل منتظمة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءاً.



وبهذه المناسبة أيضا، سيعاد فتح قاعة العرش أمام الزائرين، بعد إغلاقها خلال الأسابيع الأخيرة بسبب أعمال الصيانة في أنظمة الإضاءة والمراقبة بالفيديو.



في الأول من مايو، الذي يوافق عيد العمال والذي يصادف الأحد الأول من الشهر، سيفتح القصر الملكي في نابولي أبوابه للزوار مجانًا، وذلك بفضل مبادرة من وزارة الثقافة. سيتم تقييد عدد الزائرين نظرا لتدابير السلامة اللازمة، بما لا يزيد عن 800 زائر في الساعة.



(أنسامد).



