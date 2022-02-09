ترميم اثاث جيو بونتي بجامعة بادوفا..2 مليون يورو

(أنسامد) - فبراير 9 - روما - تم تخصيص 2 مليون يورو لبدء ترميم الاثاث الذي صممه الفنان جيو بونتي و المعروض في جامعة بادوفا .



هذه هي المرة الاولي حتي الان في ايطاليا يتم تخصيص مبلغا كبيرا كهذا نظرا لطبيعة المواد المستخدمة في ترميم الاثاث و القاعات.



تمت دراسة تفصيلية للاثاث..وكان كل اختيار كل قطعة هو نتيجة إعادة فحص دقيقة لوثائق الأرشيف الغنية بالتفاصيل لضمان دقة الترميم.



وقد اتاحت عملية الترميم اكتشاف التفاصيل الدقيقة والتوصل الي الخصائص الأصلية لبعض عناصر التأثيث وقد اتاح التدخل بالترميم كشف عظمة اصل الاثاث الذي صممه جيو بونتي حيث تم ترميم 500 قطعة من المفروشات تحت اشراف هيئة الرقابة على الآثار والفنون الجميلة والمناظر الطبيعية لمنطقة البندقية ومقاطعات بيلونو وبادوا وتريفيزو.



فقد تم ترميم الكسوة الخشبية الكاملة لـقاعة الاستماع بما في ذلك حاجز الشرفة الذي يضم مقعد يرجع الي القرن التاسع عشر ، والأرضيات الخشبية لستة غرف ، و الكراسي ذات الذراعين والمقاعد الصغيرة والأرائك والطاولات الكبيرة وطاولات القهوة والمكاتب والأبواب وخزائن الملابس وحوامل المظلات وشماعات المعاطف. ليس ذلك فحسب ، فقد تم إجراء ترميم الصيانة لكرسي جاليليو . (أنسامد).



