ايطاليا: كيف تحتفل بعام النمر الصيني؟

(أنسامد) - فبراير 2 - روما - تبدا الاحتفالات بالسنة الصينية في كل انحاء العالم من اول فبراير باطلاق الالعاب النارية الحمراء التقليدية التي تطرد الشياطين وتستحضر الحظ السعيد بالاضافة للفعاليات الثقافية مثل القراءات والمعارض وعروض الشوارع و تنتهي في 15 فبراير باحتفالات الفوانيس والتنانين الحمراء في الشارع وتناول شوربة الارز المعروفة وهي عبارة عن كور من الارز مزين بسكر السمسم ومربي الفاصوليا الحمراء مع زبدة السوداني .



في ايطاليا وتحديدا في ميلانو عادت الاحتفالات من جديد بعد ان الغيت لمدة عامين بسبب الوباء في المطاعم و الاحياء التي يسكنها الصينيون بكثرة حيث يتناولون الاطعمة الصينية حتي منتصف فبراير .



الا ان عرض الشارع قد الغي خوفا من التجمعات.



اما في نابولي فقد بدات الاحتفالات منذ 31 ديسمبر في المتحف الأثري الوطني بعروض وفعاليات ثقافية ، مثل عروض فن الخط وفنون الدفاع عن النفس.



وستستمر الاحتفالات في ايطاليا في الأيام القليلة القادمة بشكل فردي في مختلف المقاطعات الصينية في كل مدينة من مدن إيطاليا ؛ وسيتمكن الجميع من الاحتفال من خلال ارتداء الملابس الحمراء وتبادل المظاريف الحمراء مع النقود والهدايا الرمزية.



يتميز مواليد عام النمر وفقًا لتوقعات الأبراج الصينية بالشجاعة والبطولة والنجاح والتصميم.



وبدءا من أمس الثلاثاء، بدأت الصين الاحتفال برأس السنة القمرية الجديدة، وفقا للتقويم الصيني، ويسمى العام الحالي بعام النمر، الذي يحتل المركز الثالث في سلسلة الأبراج الصينية المكونة من 12 حيوانا.



كما يطلق على رأس السنة الجديدة اسم، عيد الربيع، رغم أنه يأتي في الشتاء، كونه يحدث بعد نهاية أبرد فترة في العام. (أنسامد).



