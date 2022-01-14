عودة لوحة سان جيوفاني إيفانجليستا إلى رافينّا

(أنسامد) - يناير 14 - روما - بعد أكثر من 200 عام، تعود لوحة الرسام الإيطالي نيكولو روندينيلي، سان جيوفاني إيفانجليستا، إلى موطنها في رافينّا، بعد أن ظلت محفوظة لفترة طويلة في معرض بيناكوتيكا دي بريرا.



صرحت بذلك وزارة الثقافة، مشيرة إلى أن نقل اللوحة يأتي في إطار مبادرة "100 عمل تعود إلى الوطن" التي أطلقها الوزير فرانشيسكيني لتعزيز التراث التاريخي والفني والأثري الإيطالي المحفوظ في مخازن المواقع الحكومية.



في رافينّا، كان في استقبال اللوحة المدير الإقليمي لمتاحف إميليا رومانيا، جورجيو كوزولينو ، ومديرة المتحف الوطني في رافينا، إيمانويلا فيوري، وعمدة رافينا، ميشيل دي باسكال، والمستشار الثقافي في بلدية رافينا، فابيو سباراجليا. (أنسامد).



