معرض في لندن لايطاليات يعملن في التصوير

(أنسامد) - ديسمبر 5 - روما - يستضيف المعهد الثقافي الإيطالي في لندن في الفترة من 3 وحتى 23 ديسمبر الجاري معرضا فوتوغرافيا لمجموعة من النساء الايطاليات من مختلف الأجيال، يعملن في مجال التصوير، يجمعهن التصوير الفوتوغرافي كوسيلة وأداة للتحرر الشخصي والتحقيق السياسي.



يقام المعرض تحت شعار "من خلال نظرة أنثوية: النساء والعمل في إيطاليا منذ الخمسينيات من القرن الماضي"، برعاية ماريا كيارا دي تراباني.



يقدم المعرض أكثر من 100 صورة في مسار يتشكل من أرشيف 12 مؤلفًا ومجموعتين، بالاضافة إلى مجموعة دوناتا بيزي ومطبوعات من أرشيف اتحاد النساء الإيطاليات في بولونيا.



بعض المصورات في المعرض تتمتعن بشهرة لدى الناس وحظين بتقدير دولي كبير، مثل ليتيزيا باتاجليا، أول امرأة تقود فريق تصوير صحفي، والتي وثقت جرائم القتل في حرب المافيا في باليرمو لأكثر من عقد، وليزيتا كارمي. (أنسامد).



