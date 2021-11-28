سلسلة جديدة من المعارض في متحف القصر الملكي في جنوة

(أنسامد) - نوفمبر 28 - روما - تبدأ سلسلة جديدة من المعارض في متحف القصر الملكي في مدينة جنوة الإيطالية مع معرض عن الرسام الفلمنكي جاكوب فرديناند فويت، التي تركز على عدد محدود من الأعمال، كفرصة للدراسة المتعمقة للزوار.



ينظم المتحف سلسلة من المعارض تحت شعار "حوارات"، لسرد التراث الثري للقصر الملكي بفضل نقاط محددة وثمينة حتى لا يفقد ثراء المجموعات وتنوعها.



اعتبارًا من 27 نوفمبر، سيتم عرض ثلاث لوحات على وجه الخصوص في معرض القصر الملكي، لتعريف الجمهور المحلي بشخصية وسمات الرسام الفلمنكي جاكوب فرديناند فويت، أحد المتخصصين الرائدين في فن الرسم في أوروبا. يستمر المعرض حتى 27 فبراير 2022. (أنسامد).



