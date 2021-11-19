إيطاليا : تجربة الجولة الكبرى في معرض في ميلانو

(أنسامد) - نوفمبر 19 - روما - سيتم تنظيم معرض يضم 130 عملاً من إيطاليا ومن جميع أنحاء العالم حول تجربة الجولة الكبرى، عندما كانت إيطاليا، بين نهاية القرن السابع عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر، محطة إلزامية للمثقفين والفنانين والأرستقراطيين الذين يقومون برحلة التدريب الخاصة بهم، حيث كان يطلق على تلك الرحلة "الجولة الكبرى".



سيقام المعرض الذي يحمل اسم "حلم إيطاليا من البندقية إلى بومبي" في الفترة من 19 نوفمبر إلى 27 مارس 2022 في متحف Gallerie d'Italia، في ساحة سكالا في مدينة ميلانو.



يحكي المعرض - الذي يقام تحت رعاية رئاسة الجمهورية وبالشراكة مع متحف نابولي الوطني للآثار ومتحف الأرميتاج الحكومي في سانت بطرسبرغ - عن إيطاليا والجمال الايطالي، بمدنها ومناظرها المطلة على البحر الأبيض المتوسط.



كانت الوجهة الرئيسية للجولة الكبرى هي بالتأكيد روما، الا أن اكتشاف مدينتي بومبي وهيركولانيوم، اللذين دفناهما ثوران بركان فيزوف الكارثي عام 79 بعد الميلاد، جعل من نابولي الوجهة الأساسية الأخرى لهذه الرحلة التعليمية والتدريبية. (أنسامد).



