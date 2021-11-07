أوفيزي : مشروع 10 معارض في 5 سنوات في شنغهاي

(أنسامد) - نوفمبر 7 - روما - تم توقيع اتفاقية بين متحف أوفيزي الإيطالي ومتحف بوند وان للفنون في شنغهاي، في إطار شراكة لتنظيم 10 معارض خلال خمس سنوات في الفترة من 2022-2027.



وفقا للاتفاقية، سيتعاون متحف أوفيزي الإيطالي لتنظيم 10 معارض من مجموعاته في شنغهاي وتنظيم التبادلات الثقافية وفرص الدراسة، وفقا لبيان صحفي.



تم بالفعل توقيع العقود لإقامة المعارض الثلاثة الأولى، والتي ستقدم بعضًا من أشهر التحف الفنية في تاريخ الفن إلى متحف شنغهاي لأول مرة، بما في ذلك أعمال ساندرو بوتيتشيلي. (أنسامد).



