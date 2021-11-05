معرض للمصور الايطالي لويجى جيرى في باريس

(أنسامد) - نوفمبر 5 - روما - يقدم المعهد الثقافي الإيطالي في باريس لأول مرة في فرنسا، في الفترة من 10 نوفمبر إلى 21 ديسمبر، مجموعة نادرة من أعمال المصور الايطالي لويجى جيرى، التقطت بين السبعينيات والثمانينيات، وتم حفظها لعقود في أرشيف شركة مرازي (Marazzi).



يتم تنظيم هذا المعرض الذي يحمل عنوان "سنوات مرازي 1975-1985" بفضل التعاون بين المعهد الثقافي الإيطالي وأرشيف لويجى جيرى ومجموعة مرازي.



يقدم المعرض مجموعة مختارة من 24 صورة من تلك التي تم التقاطها في إطار التعاون بين الفنان ومجموعة مرازي.



يكشف المعرض عن مدى استخدام جيرى للسيراميك لتعميق الموضوعات والأفكار المهمة بالنسبة له في تلك السنوات، مثل وظيفة التصوير الفوتوغرافي كونها أداة لفهم العالم وفهم الإدراك الجماعي والمشترك وتحليل العمارة وتمثيل المناظر الطبيعية. (أنسامد).



