عرض منحوتة بينيني لإحياء ذكرى حبيبته وشوهها بسبب الغيرة

(أنسامد) - نوفمبر 4 - روما - يصل التمثال النصفي لكوستانزا بيكولوميني بوناريلي من عمل الفنان جيان لورينزو بيرنيني إلى أوفيزي ..التمثال منحوت بالرخام لتكريم حبيبته ، ولكنه بعد ذلك تشوه وجهه بسبب الغيرة الزائدة من قبل الفنان: وهكذا ينعكس الفن القديم في الحاضر ، مذكرا إلى أي مدى يعتبر العنف بين الجنسين دراما خالدة ، مع عرض "الندبة" في أوفيزي.



ودعماً لذلك ، فإن اللقطات المعاصرة من Ilaria Sagaria المخصصة للنساء المصابات بتشوهات مع أبطال الحمض في دورة "الألم ليس امتيازًا". يتم تنظيم المعرض في شهر اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ويضع صور ساجاريا في حوار مع تحفة برنيني ، على سبيل الإعارة من متحف بارجيلو.



هو تمثال نصفي من الرخام (تاريخ 1637-1638) يصور المرأة بشكل طبيعي الا ان بيرنيني اكتشف العلاقة بين حبيبته بين وشقيقه لويجي ، وغضب من الغيرة والشعور بالخيانة ، وشوه وجه المرأة الرخامي على الرغم من تصويره بفنه الرائع. لم يعاني برنيني من عواقب الأضرار ، وبدلاً من ذلك سُجنت كوستانزا في دير لمدة أربعة أشهر كعقاب.



قال المخرج إيكي شميدت إن "تمثال نصفي لكوستانزا بيكولوميني بوناريلي قد خضع لعملية ترميم بتمويل من معارض أوفيزي: يمكن تقدير العمل بالكامل مرة أخرى ، هذا العمل الرمزي هو تحفة فنية لواحد من أعظم النحاتين الباروك . (أنسامد).



