اتفاقية لتعزيز متحف الكنز في بازيليك القديس فرنسيس

(أنسامد) - أكتوبر 31 - روما - تم توقيع اتفاقية بين مدير معرض أومبريا الوطني، ماركو بيريني، ومسؤول دير ساكرو كونفينتو ماركو موروني للتعزيز المشترك للمجموعة الفنية لمتحف الكنز في بازيليك القديس فرنسيس، في مدينة أسيزي الايطالية.



وأكد البيان الصادر عن المتحف على الارادة لتطوير شبكة من العلاقات لتعزيز المعرفة والبحث العلمي والترويج، وأيضًا من خلال مشاركة شخصيات مهنية.



عهدت إدارة دير ساكرو كونفينتو إلى معرض أومبريا الوطني ملف الاستشارات العلمية والتخطيط لأنشطة التنظيم والترويج والبحث في متحف الكنز.



صرح ماركو بيريني : إنه لشرف وامتياز لنا أن نكرس الرعاية والاهتمام لمجموعة متحف الكنز لأهميتها غير العادية، وكذلك للروابط والمحفزات التي يمكن أن تجلبها أعماله إلى أعمال المعرض الوطني في أومبريا. (أنسامد).



