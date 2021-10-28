10 مليون إيطالي يسافرون بداية نوفمبر بمناسبة "جميع القديسين"

(أنسامد) - أكتوبر 28 - روما - كشف استطلاع جديد أن 10 ملايين و535 ألف من الإيطاليين، يرغبون في السفر خلال بداية نوفمبر المقبل، بمناسبة عيد جميع القديسين (الهالوين)، على أن تكون وجهاتهم الرئيسية الأماكن الفنية والوجهات الأكثر شعبية للعواصم الأوروبية الكبرى.



وبين استطلاع أجرته مؤسسة الأعمال الرئيسية لقطاع السياحة والضيافة في إيطاليا (Federalberghi) أن 90.5% من الإيطاليين سيبقون في إيطاليا، بينما يسافر 9.5% إلى الخارج، موضحا أن ما يقرب من 70% من أولئك الذين سيبقون في إيطاليا، سيظلون في نفس منطقة الإقامة.



وأوضح الاستطلاع أن أولئك الذين سيبقون في إيطاليا سيختارون في المقام الأول في الأماكن الفنية (27.7)، والجبال (22.5)، والبحر (20.5%), أما بالنسبة لأولئك الذين يسافرون إلى الخارج، ستكون الوجهات الأكثر شعبية هي العواصم الأوروبية الكبرى (63%).



وسيبلغ متوسط الإنفاق، بما في ذلك النقل والإقامة والطاعم والترفيه، 388 يورو للفرد (363 يورو في إيطاليا و558 في الخارج)، وسيكون إجمالي الإنفاق 3.16 مليار يورو.



وتمثل المصروفات الليلية 22.2% من نسبة الإنفاق، بينما نفقات السفر 19.1%، والمتعلقة بالطعام والتسوق والترفيه 28.7%. (أنسامد).



