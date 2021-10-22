إعادة افتتاح فيلا بارديني في فلورنسا للمعارض

منظمة التعاون: إيطاليا تنفق كثيرا على المعاشات والديون
وتحتاج إلى إصلاحات ضريبية
لويجي دي مايو : إيطاليا تدعم مسار الاستقرار في ليبيا
أكسبو 2020 منصة عالمية لإبراز انجازات قطاع الفضاء
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
محكمة ايطالية تعلق محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل ريجيني
أيطاليا-تورينو..معرض الكتاب الدولي
موجة من الطقس السئ تضرب ايطاليا
الممثلة الإيطالية روزيتا سيلينتانو تتظاهر ضد استخدام بيوت الموضة لفراء الحيوانات
ايطاليا..مظاهرات لاطلاق سراح الباحث باتريك زكي المحتجز في مصر
ايطاليا-كورونا:مظاهرات للاحتجاج علي الجرين باس ..الخاصة بتلقي التطعيم