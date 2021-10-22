إعادة افتتاح فيلا بارديني في فلورنسا للمعارض

(أنسامد) - أكتوبر 22 - روما - أعيد افتتاح فيلا بارديني في مدينة فلورنسا الإيطالية للمعارض مع تنظيم معرض عن الفنان والرسام والمعماري الايطالي غاليليو تشيني تحت عنوان "غاليليو تشيني والرمزية الأوروبية".



سيقام المعرض المخصص للرسام والفنان الفلورنسي غاليليو تشيني، أكبر فنان لأسلوب الحرية الإيطالي وأحد أعظم الرواد الأوروبيين لاسلوب الفن الجديد في الفترة من 7 ديسمبر إلى 25 مارس المقبل.



يركز المعرض على السنوات الأولى في حياة تشيني (الذي عاش في فلورنسا من 1873-1956)، من بداياته إلى الحرب العالمية الأولى، مما جعله مشهورًا عالميًا.



سيتم عرض أكثر من 200 قطعة من اللوحات والرسومات والرسوم التوضيحية والسيراميك، في سلسلة متواصلة من العلاقات وأوجه الشبه بين الفنان والفن العالمي الذي ألهمه. (أنسامد).



