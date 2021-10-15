معرض في باري عن صور مسابقة الصحافة العالمية

(أنسامد) - أكتوبر 15 - روما - تستضيف مدينة باري الايطالية، للسنة الثامنة على التوالي، معرضا يضم 159 صورة للمصورين الحائزين على جائزة مسابقة الصحافة العالمية للصور في دورتها ال 64.



يقام المعرض الذي يستمر حتى 14 نوفمبر القادم في مسرح مارجريتا بمدينة باري.



يعود معرض صور الصحافة العالمية، الذي يقام كل عام في أكثر من 120 مدينة في 50 دولة حول العالم، إلى مدينة باري بأقسامه الثمانية: القضايا المعاصرة، البيئة، الأخبار العامة، المشاريع طويلة الأجل، الطبيعة، الصور، الرياضة والأخبار العاجلة.



التقط المصور الدنماركي مادس نيسن الصورة الفائزة بجائزة "الصورة الصحفية العالمية" لعام 2021 في 5 أغسطس 2020 في البرازيل وتصور العناق المؤثر بين البرازيلية روزا لوزيا لوناري (85 عاماً) تعانقها الممرضة أدريانا سيلفا دا كوستا سوزا، في إحدى دور رعاية المسنين في ساو باولو، لأول مرة أثناء الوباء.



صرح عمدة باري قائلا أنطونيو ديكارو : عناق بعد كوفيد هو قصة هذا العام، مضيفا أن المعرض يكتسب قيمة أكبر اليوم، بعد أن اضطررنا للتخلي عن السفر والعلاقات مع الآخرين لفترة طويلة. (أنسامد).



