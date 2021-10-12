فينيسيا تقدم مشروعا لتكون عاصمة عالمية مستدامة

(أنسامد) - أكتوبر 12 - روما - قدمت مدينة البندقية الإيطالية "فينيسيا" مشروعا ليتم تتويجها كعاصمة عالمية للاستدامة في جناح إيطاليا بإكسبو 2020 دبي.



وأوضح عمدة المدينة، لويجي برونيارو، خلال التقديم بالمنتدى العالمي المخصص للتغير المناخي والتنوع البيولوجي: "فينيسا أظهرت أنها تتطلع إلى المستقبل، وأنها مكانا للابتكار وأحد المواقع الثقافية والتكنولوجية".



وأشار العمدة إلى أن مشروع المدينة لتصبح عاصمة العالم للاستدامة يظهر استثمارات بين 3 إلى 4 مليار يورو.



ويضم المشروع تحولات بشأن الاستدامة البيئية والتحول في الطاقة، وأيضا إنشاء مركز هيدروجين، وتبني تدابير ضد الانبعاثات الكربوينة، إضافة إلى التعليم والعمل من أجل سياحة مستدامة. (أنسامد).

