اختتام معرض رافاييلو وأنجيلو كولوتشي في أنكونا

(أنسامد) - أكتوبر 10 - روما - انتهى معرض "رافاييلو وأنجيلو كولوتشي" في مدينة جيزي بمقاطعة أنكونا الايطالية بشكل جيد، حيث تناول الجمال والعلم في بناء أسطورة روما القديمة.



تم تنظيم المعرض الذي كان مخصصا للعلاقة الفنية بين الرسام رافاييلو سانزيو وأنجيلو كولوتشي، من قبل بلدية جيزي ومتاحفها المدنية في إطار احتفالات الذكرى السنوية الـ 500 لوفاة رافاييلو.



تم تنظيم المعرض برعاية جورجيو مانجاني وفرانشيسكا دي تيودورو وإنجريد رولاند وفينشنزو فارينيلا وباولو كليني. واستقبل المعرض 4000 زائر في الفترة من 20 مايو إلى 30 سبتمبر.



بالنسبة للأنشطة الجانبية، كان هناك 200 مشارك في الانشطة في متحف ومنزل كولوتشي، وشارك 400 شاب في الأنشطة التعليمية.



حقق نجاحًا جيدًا أيضًا الفيلم القصير "الرجل الذي يحمل الكرة الأرضية في يده" ، من إخراج أليساندرو تيسي، وهو مخصص لأنجيلو كولوتشي ودراساته في علم الكونيات، والذي استلهم منه رافاييلو في أعماله. (أنسامد).



