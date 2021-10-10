اختتام معرض رافاييلو وأنجيلو كولوتشي في أنكونا

ماتاريلا : حان الوقت للعمل على أزمة المناخ
كما حث الرئيس على التوزيع العالمي العادل للقاحات COVID
ليبيا : المجلس الرئاسي يرحب بخطة انسحاب المرتزقة
"أدنوك" تمنح موظفيها إجازة ستة أيام لزيارة "إكسبو 2020 دبي"
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا-ليجوريا-سافونا: فيضانات.. إغلاق المدارس والسكك الحديدية والطرق
موجة من الطقس السئ تضرب ايطاليا
الممثلة الإيطالية روزيتا سيلينتانو تتظاهر ضد استخدام بيوت الموضة لفراء الحيوانات
ايطاليا..مظاهرات لاطلاق سراح الباحث باتريك زكي المحتجز في مصر
ايطاليا-كورونا:مظاهرات للاحتجاج علي الجرين باس ..الخاصة بتلقي التطعيم
ايطاليا :مظاهرة عضوات في حزب "أكشن المحلي لدعم المرأة الأفغانية