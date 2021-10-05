إيطاليا: توسكانا تفتح أرشيفها للجمهور مجانا

(أنسامد) - أكتوبر 5 - روما - بداية من يوم السبت، 9 أكتوبر، ستفتح توسكانا 47 أرشيفا خاصا مجانا للجمهور، بمناسبة الطبعة الأولى من الأرشيف، التي تروج لها جمعية "أدسي Adsi"، وهي جمعية المنازل التاريخية الإيطالية في قسم توسكانا.



وعلى مدار يوم السبت المقبل، سيتم الكشف عن مئات الكنوز من المنازل التاريخية الموجودة في مدن ومحافظات أريتسو فلورنسا ولكا وبيزا وبيستوريا وبراتو وسيينا، وستكون أرشيفات عائلات توسكانا مفتوحة للجمهور، مع مراعاة الإجراءات المتبعة ضد فيروس ورونا.



هذا الأرشيف، الذي يكون عادة متاح فقط للباحثين، سيسمح للجمهور بتتبع السياق والتطور التاريخي للمدن والإقليم وإيطاليا، وذلك من خلال نسج الآثار والقرائن والفرضيات التي تبرزها المخطوطات والرسائل والشهادات.



ولذلك، ففتح الأرشيف لن يضم فقط كتب التاريخ والفن الموجود في منازل عائلات توسكانا المعروفة، ولكن أيضا المحفوظات الشخصية والتي توجد بداخل المؤسسات، للوقوف على كواليس التاريخ الرسمي للمنطقة.



وستعرض فلورنسا وحدها 27 أرشيفا - أي أكثر من نصف الأرشيف المتاح في توسكانا - مجانا للجمهور، والتي ستسمح بإعادة اكتشاف العائلات والشخصيات الشهيرة في تاريخ المدينة والمحافظة. (أنسامد).



