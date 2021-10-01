معرضين عن غوستاف كليمت في ايطاليا

(أنسامد) - أكتوبر 1 - روما - بعد 110 أعوام على مشاركته في المعرض الدولي للفنون لعام 1911، يعود الرسام النمساوي الشهير غوستاف كليمت إلى إيطاليا مع معرضين رئيسيين تم تقديمهما في مدينة بياتشنزا الايطالية للاحتفال بالمسيرة الفنية لأحد أكبر دعاة حركة الانفصال الفنية في فيينا.



ستذهب اللوحة الشهيرة "بورتريه سيدة" للرسام غوستاف كليمت، والتي كانت سرقت من متحف ريتشى اودى في بياتشنزا قبل العثور عليها في وقت لاحق، إلى روما على سبيل الإعارة ليتم عرضها للجمهور.



سيستضيف متحف روما في قصر براشي أعمال كليمت اعتبارا من 27 أكتوبر 2021 ضمن معرض بعنوان "حركة الانفصال وإيطاليا"، مع أعمال من متحف بيلفيدير في فيينا ومؤسسة كليمت ومجموعات أخرى عامة وخاصة.



بعد ذلك ستسضيف مدينة بياتشنزا معرضا عن كليمت اعتبارًا من 5 أبريل 2022، في متحف الفن الحديث ريتشى اودى. سيقدم المعرض للجمهور نظرة خاصة غير مسبوقة على تاريخ الفنان العظيم. (أنسامد).



