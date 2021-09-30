إكسبو 2020 دبي: جناح إيطاليا يقدم "تجربة لا تنسى"

(أنسامد) - سبتمبر 30 - روما - ينطلق معرض إكسبو 2020 دبي، غدا الجمعة، ومن المقرر أن يكون جناح إيطاليا أحد أبرز معالم الجذب في المعرض.



ويستخدم القائمون على الجناح، الهندسة المعمارية لتقديم عرض مبتكر وإبداعي، لشعار الجناح "الجمال يربط الناس".



وتم انشاء الجناح بواسطة كارلو راتي وإيتالو روتا وماتيو جاتو وأف أند أم انجينيريا.



وترشح الجناح إلى فئة المشروع المبتكر لهذا العام في جوائز الابتكار المعماري 2021.



يوضح المفوض العام لإيطاليا في إكسبو 2020 دبي، باولو ليسنتي أن الشركات التي عملت على الجناح سمحت ليس فقط بإنشاء مساحة عرض، ولكن أيضا مساحة تظهر ذروة البراعة الإيطالية.



وتابع: "سوف تقدم للزائرين تجربة لا تنسى، إذ سيظهر للعالم مهارات متعددة التخصصات وموهبة وبراعة والتي يمكن أن تعمل على تعزيز الفرص التعليمية والمهنية والتجارية المستقبلية".



وأضاف المفوض: "تم إنشاء الجناح بمساهمات من الشركات الشريكة ذات الأبعاد المختلفة، والتي تم دعوتها لطرح أفضل المباني والأنظمة والتكنولوجيا وغيرها في المعر، وذلك لإظهار القدرات المبتكرة للغاية المتعلقة بالاستدامة والاقتصاد الدائري والعمارة الرقمية".



ومن المتوقع أن يجذب جناح إيطاليا ما يصل إلى 28 ألف شخصا يوميا، ليصبح إجمالي الزائرين المحتمل أكثر من 5 ملايين زائر، خلال فترة الستة أشهر من الحدث. (أنسامد).



