معرض عن كلود مونيه في ميلانو

(أنسامد) - سبتمبر 19 - روما - يستضيف متحف القصر الملكي في مدينة "ميلانو" الايطالية معرضا عن الرسام الفرنسي كلود مونيه، الذي يعد أهم رموز الانطباعية.



يتم تنظيم المعرض الذي يقام تحت رعاية ماريان ماثيو، المديرة العلمية لمتحف مارموتان مونيه، بالتعاون مع متحف مارموتان مونيه في باريس، حيث يتم عرض 53 عملاً من أعمال مونيه، من بينها العديد من اللوحات من سلسلة «زنابق الماء» ولوحة الجسر الياباني.



ينقسم المعرض، الذي يقام في الفترة من 18 سبتمبر إلى 30 يناير 2022 ، إلى سبعة أقسام ويمثل رحلة فنية تبدأ من الأعمال الأولى التي تحكي عن الطريقة الجديدة للرسم في الهواء الطلق، مروراً بالمناظر الطبيعية الريفية والحضرية من لندن أو باريس.



قالت ماريان ماثيو : يركز معرض كلود مونيه على الضوء لأنه قضى حياته كلها في محاولة تمثيل المناظر الطبيعية التي تغير شكلها بالضوء، في الصباح، وعند الظهر، وفي المساء. (أنسامد).



