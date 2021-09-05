استغلال ألعاب الفيديو في إطار الترويج الثقافي

(أنسامد) - سبتمبر 5 - روما - في إطار الترويج الثقافي، يتم استغلال الألعاب الإلكترونية ضمن مشروع أغسطس بهدف رفع مستوى الوعي بالمواقع الفنية والثقافية الرئيسية في صقلية من خلال استخدام أساليب جديدة لتعليم التراث الثقافي، مثل الألعاب التي تعتبر وسيلة ترفيهية مرحة تهدف إلى الوصول إلى مجموعة واسعة من الجمهور.



يقول المروجون لهذه المبادرة : لقد ولدت لعبة الويب والتطبيقات الخاصة بمشروع أغسطس مع رغبة ابتكار قوية، ما سيضمن استغلال التراث الثقافي في صقلية في الموقع وخارجه.



تمتد الأماكن المهمة المختارة لألعاب الفيديو عبر فترات تاريخية مختلفة، مع إيلاء اهتمام خاص لتلك السياقات المتأثرة تاريخيًا بالوجود اليوناني الروماني.



المواقع المشاركة في أنشطة المشروع هي الحديقة الأثرية والمناظر الطبيعية لوادي المعابد في أغريجنتو، ومنتزه مورجانتينا الأثري وفيلا رومانا ديل كاسالي ومنتزه ناكسوس الأثري.



في الواقع، سيتعين على اللاعب استكشاف المواقع وحل الألغاز والتغلب على الألعاب الصغيرة واستعادة الأشياء المعرضة للخطر (التماثيل واللوحات وغيرها). (أنسامد).



