متحف لويجي فارولي ينظم برنامج أنشطة في سبتمبر

(أنسامد) - أغسطس 29 - روما - ينظم متحف لويجي فارولي المدني في بلدة كوتينيولا الايطالية بمقاطعة رافينا في الفترة من 4 إلى 11 سبتمبر برنامج أنشطة يتضمن جولات إرشادية وحوارات واجتماعات مع الفنانين، وذلك بمناسبة معرض ينظمه المتحف خلال تلك الفترة.



ومن المقرر أن يتم عرض أكثر من 300 قطعة، من ضمنها منحوتات ورسومات وكتب وصور فوتوغرافية وتحف. جميع اللقاءات مجانية وستقام في ساحة المتحف.



جاء هذا البرنامج بعنوان "أطلس لانهائي" وسيصاحب الأيام الأخيرة من افتتاح المعرض، الذي شارك فيه 59 فنانًا من جميع أنحاء إيطاليا تم استدعاؤهم للعمل على تراث المتحف ومجموعاته. (أنسامد).



