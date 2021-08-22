حوالي 35 مليون ليلة سياحية في الفترة من يونيو إلى اغسطس

(أنسامد) - أغسطس 22 - روما - كشفت التقديرات الصادرة عن مركز الدراسات السياحية الايطالي بمدينة فلورنسا واتحاد السياحة الإيطالي أن عدد الليالى السياحية التي قضاها الاجانب في البلاد بلغت قرابة 34.8 مليون ليلة سياحية في الأشهر الثلاثة من يونيو إلى أغسطس.



تسجل هذه التقديرات ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع حوالي 28 مليون ليلة سياحية في الصيف الماضي، ولكن في عام 2019 تجاوز عدد الليالي السياحية 100 مليون ليلة، وبالتالي لا تزال الارقام الحالية بالتأكيد أقل من مستويات ما قبل وباء كورونا.



وفقا لبيانات مركز الدراسات السياحية واتحاد السياحة الإيطالي، فإن الطلب الأجنبي هذا الصيف جاء بشكل أساسي من أسواق الاتحاد الأوروبي. (أنسامد).



