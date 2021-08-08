اكتشافات اثرية جديدة في سيينا الايطالية

(أنسامد) - أغسطس 8 - روما - أدت حملة التنقيب التي أجريت في الفترة من يونيو من هذا العام وحتى الوقت الحالي إلى اكتشافات أثرية جديدة في المعبد الروماني في بلدة سان كاسيانو دي باني في مدينة سيينا الايطالية، حيث تم اكتشاف مجموعة من الأعمال الاثرية في مذابح فورتونا بريميجينيا وأبولو، التي تم العثور عليها العام الماضي على حافة الحوض المقدس.



يقول علماء الاثار إن أعمال التنقيب كشفت عن أجزاء من أعمدة منهارة في الحوض.



تحت وجه ثور كبير منحوت في نقش بارز على عمق أكثر من مترين، تظهر قرابين القدامى الذين ذهبوا إلى الينبوع المقدس في الوحل الحار، مع مئات من القطع من الذهب والفضة وقطع برونزية.



بجانب المذابح، تم اكتشاف مجموعة من "آثار الأقدام" المنحوتة في الحجر الجيري المليء بالرصاص. (أنسامد).



