"الأيس كريم" الإيطالي يغزو نيويورك

(أنسامد) - أغسطس 5 - روما - الأيس كريم، أو المثلجات الإيطالية، تجد عاشقين جدد، هذه المرة في مدينة نيويورك، حيث نجحت المثلجات الإيطالية في الانتصار على المثلجات الصناعية في المدينة الأمريكية الضخمة.



يظهر التوسع في متاجر المثلجات الإيطالية في المدينة الأمريكية، مدى شغف السكان بها بهذه المثلجات، مثال على ذلك، متجر "فنكي Venchi"، الذي بعد افتتاح متجر رئيسي في "يونيون سكوير"، فتح متجر ثاني على منطقة كولومبس سيركل Columbus Circle، وعلى وشك افتتاح متجر ثالث في منطقة "ويست فيلدج"، ثم سيفتتح متجر رابعا بنهاية العام في منطقة "آبر ويست".



يوضح ميكيلي سباريجيا، مدير عمليات البيع في متاجر "فنكي الولايات المتحدة":" يحب سكان نيويورك اكتشاف الأطعمة الجديدة والمثلجات ليس استثناء، أنها مختلفة عن المثلجات الأمريكية، لأنها مصنوعة من مكونات طبيعية، ودهون أقل، وسكريات أقل، وقبل كل شيء، لا ينتج بشكل صناعي".



أما مدير شركة Eataly الإيطالية، دينو بوري، فإن متاجر الأيس كريم تتكاثر في نيويورك لأن الناس سئموا من الأطعمة المعباة مسبقا، كما أ، تناول الأطعمة في الهواء الطلق ساهم أيضا في بيع الأيس كريم.



(أنسامد).



