ماريو دراغي : دعم الثقافة أمر حاسم لاستعادة نشاط البلاد

(أنسامد) - يوليو 30 - روما - صرح رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي، في خطابه أمام الاجتماع الوزاري الأول للثقافة في تاريخ مجموعة العشرين في مبنى الكولوسيوم الاثري أمس الخميس، إن دعم الثقافة أمر حاسم لإستعادة أنشطة البلاد من جديد.



وأضاف في افتتاح الاجتماع : أنا فخور جدًا بأن هذا الاجتماع الأول من نوعه ينعقد في إيطاليا. فالتاريخ والجمال جزء لا يتجزأ من المكون الايطالي.



وتابع : عندما ينظر العالم إلينا، فإنه يرى أولاً وقبل كل شيء الفنون والموسيقى والأدب. لذلك أود أن أشكر أولئك الذين يعملون في مسارحنا وفي مكتباتنا وفي متاحفنا. لأن إعادة اكتشاف الماضي شرط ضروري لخلق المستقبل.



ونوه دراغي أن قطاع السفر والسياحة يمثل 13% من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف بشكل مباشر أو غير مباشر ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص، مشيرا إلى أنه في خطة التعافي الوطني والمرونة التي أقرها الاتحاد الأوروبي، نستثمر في هذه الأصول ما يقرب من 7 مليارات يورو. (أنسامد).



