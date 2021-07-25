موقع مونتيكاتيني تيرمي ضمن قائمة اليونسكو للتراث

(أنسامد) - يوليو 25 - روما - تم إدراج موقع مونتيكاتيني تيرمي الإيطالي ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.



وصرحت لوتشيا بورغونزوني، وكيلة وزارة التراث الثقافي الإيطالية التي شاركت عبر الفيديو كونفرانس من روما في الدورة الرابعة والأربعين للجنة اليونسكو للتراث العالمي في مدينة فوتشو، في الصين : اليوم هو يوم تاريخي لإيطاليا: تم إدراج مونتيكاتيني تيرمي في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.



وتابعت أن مونتيكاتيني تيرمي، التي تعتبر جزءا من المواقع العابرة للحدود مع المنتجعات الصحية الكبرى في أوروبا مع 7 دول أخرى، هي مثال على نظام "سبا" إيطالي فريد يجب حمايته وتعزيزه، مشيرة إلى أن هذا الاختيار جاء نتيجة رحلة شاقة قامت بها وزارة الثقافة.



(أنسامد).



