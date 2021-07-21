إيطاليا:3،5 مليون يورو لتمويل 100 مشروع سياحي بمنطقة رومانيا

(أنسامد) - يوليو 21 - روما - خصص برنامج الترويج السياحي المحلي، مبلغ 3،5 مليون يورو لعام 2021، لتمويل 100 مشروع ناجح قادر على زيادة الجاذبية السياحية في منطقة رومانيا، ولتلبية متطلبات دعوة "زيارة رومانيا".



وتتراوح أفكار هذه المشروعات بين زيادة الجاذبية والقيمة السياحية الفعلية لمبادرة "زيارة رومانيا""، إلى القدرة على خلق نظام سياحي، وتعزيز التقاليد والهوية والقيمة الاجتماعية لهذا المقصد السياحي، إضافة إلى إثراء المنتج بعناصر عاطفية، وإخراط شركات القطاع السياحي في تعزيز الترويج والتسويق، وطرح أعمال ومبادرات من شأنها تحسن وتحمي البيئة لتقليل استخدام البلاستيك، في إطار هدف "رومانيا بدون بلاستيك 2023".



ومن بين أهداف المشروعات إثراء البلديات واتحاد البلديات، وكذلك صناعة النبيذ والنكهات، والمؤسسات والمتنزهات الإقليمية، التي ستتلقى مساهمات في إطار 67 مشروعا يستهدفون الإحياء السياحي والفعاليات الكبرى، مثل "لا نوت روزا، وعيد الميلاد وعشية رأس السنة الجديدة".



مبادرات التمويل تتضمن أيضا فعاليات مخصصة للسياحة الرياضية، ولاسيما سياحة الدرجات، فضلا عن تعزيز القرى والحصون في رومانيا.



وتتسق جميع المشروعات الفائزة مع المجالات الاستراتيجية ومشاريع مبادرات "زيارة رومانيا"، و"طعام رومانيا"، و"المنازل التاريخية"، وتجربة "Romagna Bike"، و"Romagna Slow" و"Romagnia dei Grandi Eventi".



كما تم تخصيص جزء منا لتمويل بقيمة 1،366 مليون يورو، للبلديات لأداء وظائف المعلومات واستقبال السياح في 77 نقطة معترف بها.



(أنسامد).



