إيطاليا: روما تستضيف مهرجان الآدب الدولي التاريخي

(أنسامد) - يوليو 19 - روما - تستضيف العاصمة الإيطالية، روما بداية من يوم الأربعاء، 21 يوليو إلى 25 يوليو، النسخة العشرين من مهرجان الأدب الدولي التاريخي، الذي يحاول تقديم سردية مختلفة للفنون وعلاقتها بالتاريخ لهذه الحقبة التي نعيشها.



الكلمة والصورة والموسيقى، هي ثلاث مساحات تتشابك بشكل غير مسبوق عبر هذا المهرجان الذي تحاول روما أن تقدمه في شكل جديد، وبتصميم متجدد، وتجربة متزامنة بين الفنون والتاريخ.



المهرجان سوف يعقد في ستوديو بالاتينو، وبتنظيم من مؤسسة " Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma"، ويحظى بترويج من ثقافة روما "Roma Culture".



يحتفي المهرجان أيضا بمرور عشرين عاما، مع نسخة مخصصة حول موضوع "اقرأ العالم"، والتي تهدف إلى حكاية وتفسير اللحظة التاريخية المعقدة التي نعيشها جميعا.



وسيضم المهرجان قراءات تفكيرية غير مسبوقة ومعززة، وافتتاحيات شعرية على مدار 5 أمسيات، مع دخول مجاني، بتنظيم من أندريا كوزومانو وليا لانديوريو، حيث سيتطرقون إلى مؤلفين إيطاليين ودوليين، من بينهم روبرتو سافيانو، الفائز بجائزة "ستريجا 2021"، وإيمانويلي تريفي، وكارمن ماريا ماكاندو وإياكسا دي لا كروز، وكاترينا فولكمير وغيرهم. (أنسامد).



