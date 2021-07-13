اعمال بيل فيولا في القصر الملكي في باليرمو

(أنسامد) - يوليو 13 - روما - تعتبر القيمة الخالدة للقديم ، وديموم المقدس في مجرى التاريخ من العناصر الأساسية لرؤية بيل فيولا ، أحد أهم فناني الفيديو على الساحة الدولية والذي يقدم خمسة أعمال فيديو جميلة ويشارك مساحة مع القطع الأثرية والأشياء ، من القرن الثاني قبل الميلاد إلى القرن الثامن عشر ، قادمة من القصر ومن المتاحف والمؤسسات الدينية الصقلية.



يقام المعرض في غرف دوكا دي مونتالتو في القصر الملكي باليرمو ،تحت عنوان التطهر و يفتح ابوابه للجمهور من 10 يوليو حتي 28 فبراير 2022.



تمثل المبادرة قطعة مهمة أخرى من تلك العملية لتعميق القيمة الرمزية للعلاقة بين الماضي والحاضر الذي يسيطر علي التوجهات الفنية والثقافية للمؤسسة ، والتي تعمل في أجمل الأماكن وتمثيلها في صقلية .



، من بين كل كنيسة Palatine. من أعظم آثار المسيحية. قالت مديرة منظمة Ars Patrizia Monterosso الثقافية في عرضها للصحافة: "لأنه لا يوجد أحد أفضل من فيولا يمثل الاستمرارية بين الحاضر والماضي".



"هذا معرض مكرس للإحساس بالروحانية الذي يمتد هنا عبر القرون ، ويشكل محوره الرئيسي الحوار بين الثقافات المختلفة".



هذا ليس معرضًا عاديا ولكنه مبادرة صممها الفنان لباليرمو. وتدور حول الولادة ، والحب ، والموت ، والقيامة هي الموضوعات السائدة التي تناولها بيل فيولا في بحثه الذي يبني من خلال "التطهير" جسراً بين أضواء وظلال الماضي والمعاصر ، وتطعيم حدود المقدس ، كما أشار مستشار التراث الثقافي الإقليمي ألبرتو سامونا في خطابه. (أنسامد).



