ايطاليا : تجديد بطاقة زيارة مدينة بومبي بسعر أرخص

(أنسامد) - يوليو 11 - روما - قرر المسؤولون عن مدينة بومبي الاثرية في إيطاليا تجديد البطاقة السنوية لزيارة الموقع بسعر أرخص، في خطوة جديدة تهدف لتجربة زيارة بومبي ومواقع المنتزه الأثري بسعر مناسب للجميع.



تبلغ تكلفة البطاقة ذات الصلاحية السنوية 35 يورو، في حين تبلغ تكلفتها 8 يورو لمن هم أقل من 25 عامًا، وستكون صالحة لزيارة جميع مواقع المنتزه الأثري.



سيتم إبلاغ أعضاء مجتمع MyPompeii مسبقًا بكافة الاخبار التي تتعلق بالموقع، بالإضافة إلى النشاط العادي وغير العادي للمنتزه، وسيكونون قادرين على التفاعل وتقديم الاقتراحات. كما ستتم دعوتهم للمشاركة في اجتماع سنوي مع مدير المنتزه للاطلاع على المبادرات المطروحة.



يمكن شراء البطاقة عبر شبكة الإنترنت اعتبارًا من 12 يوليو الجاري، مع استلامها من مكاتب التذاكر في بومبي. (أنسامد).



