عرض لوحة رسمها دافينشي في مزاد في لندن

(أنسامد) - يوليو 8 - روما - تعرض دار المزادات اللندنية كريستيز Christie's، رسمة صغيرة للفنان الإيطالي الشهير، ليوناردو دافينشي للمزاد، ويمكن بيعها عند سعر 12 مليون جنيه إسترليني، أي 14 مليون يورو، وفقا للتوقعات.



اللوحة تحمل اسم "رأس دب"، ويبلغ مقاسها 7 سم في 7 سم، وتم رسمها منذ أكثر من 500 عاما.



وقد يتجاوز سعر هذه اللوحة، سعر الرسمة الصغيرة الأخرى التي تحمل اسم "حصان وراكب"، وبيعت عام 2001 بسعر 8،1 مليون إسترليني.



و"رأس الدب" مملوكة حاليا للرسام وجامع التحف البريطاني، السير توماس لورانس.



وفي 2017، بيعت لوحة زيتيو تحمل اسم "سالفاتور موندي"، ومنسوبة إلى ليوناردو دافنشي، في نيويورك، بسعر قياسي وصل إلى 450 مليون دولار، وهو أعلى سعر تم دفعه في لوحة فنية عرضت في مزاد. (أنسامد).



