إيطاليا: جيوزيبي بينوني ينظم معرضا مستوحى من شعر دانتي

(أنسامد) - يوليو 6 - روما - ينظم الفنان والنحات الإيطالي، جوزيبي بينوني، معرضا في معارض أوفيزي في فلورنسا، مستوحى من العمل الفني الفريد للشاعر الإيطالي دانتي أليغيري، "الجنة" أحد أجزاء الكوميديا الإلهية.



يضم المعرض، المنظم بين 6 يوليو وحتى 3 أكتوبر القادم، أكثر من 30 عملا فنيا بين منحوتات وتركيبات ورسومات ونقوش تعكس شعر دانتي وشخصياته وأحداث جزء "الجنة".



وسبق المعرض افتتاح في 25 مارس الماضي تركيبة ضخمة من الحديد والبرونز، تحمل اسم "أبيتي"، بطول يتخطى 22 مترا، في ساحة ديلا سينيورا، على مقربة من معارض أوفيزي.



هذا المعرض الذي يعد تكريما للشاعر الإيطالي الشهير بعد مرور 700 عاما على وفاته، يسلط الضوء أيضا على الموضوعات الرئيسية في أعمال الفنان جوزيبي بينوني منذ أواخر ستينات القرن المنصرم وحتى عام 2020، من بينها موضوعات حول علاقة الانسان بالطبيعة ومفهوم الوقت، باستخدام وسائل رمزية موجودة بالفعل.



من بين هذه الأعمال الهامة، عمل "معكوس" و"المرآة"، و"عكس عين المرء". (أنسامد).



