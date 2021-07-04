متحف أوفيزي : 3 عطاءات كبيرة

(أنسامد) - يوليو 4 - روما - نفذ متحف أوفيزي بمدينة فلورنسا الايطالية 3 عطاءات كبيرة في عامين فقط، تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 20 مليون يورو.



تشمل هذه العطاءات تغطية أعمال صيانة المرافق والنظافة وخدمات التحكم في الوصول للمتحف. وستستمر العقود المبرمة مع الشركات المعنية لمدة 5 سنوات مع إمكانية التمديد والتجديد لمدة عامين إضافيين والتمديد لمدة عام آخر.



وقال مدير متحف أوفيزي ، إيك شميدت : إنها المرة الأولى التي تتحقق فيها مثل هذه النتيجة في قطاع التراث الثقافي، بفضل فريق من المهنيين الرائعين. وأضاف : تحقق ذلك بفضل فريق من المهنيين الرائعين، الذين عملوا بجد لمدة عامين.



وأوضح المتحف : بفضل فريق من المتخصصين والفنيين والمهندسين المعماريين، كان من الممكن تنفيذ التصميم وطرح المناقصات (على المستوى الأوروبي) في غضون عامين فقط. (أنسامد).



