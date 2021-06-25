عرض فسيفساء الإسكندر الأكبر بالتكنولوجيا الحديثة

(أنسامد) - يونيو 25 - روما - يتم استغلال التكنولوجيا الحديثة لعرض فسيفساء الإسكندر الأكبر بشكل مختلف وأكثر جاذبية. في حين تجري أعمال ترميم اللوحة الفنية التي تمثل معركة إسوس في متحف نابولي الوطني للآثار، فإن الصورة الرمزية للإسكندر الأكبر هي التي تتحدث إلى الزوار.



يُطلق على هذا المشروع، وهو نظام ثلاثي الأبعاد متعدد القنوات مع زيادة المحتوى واستخدام خرائط الفيديو ، "الفسيفساء العظيمة".



مع قصة المعركة التي كتبها مدير متحف نابولي الوطني للآثار، يتم إدخال الهولوغرام في إطار رقمي ثلاثي الأبعاد مع نظام مجال الضوء القادر على تقديم مجموعة واسعة من صور المجسمات دون الحاجة إلى أنظمة عرض خاصة.



أصبحت أنظمة متحف نابولي الوطني للآثار رقمية بشكل متزايد ويمكن الوصول إليها بفضل هذا المشروع الذي يدعم ترميم الفسيفساء. وتعتبر الرعاية العلمية الكبيرة واللغات والتقنيات الجديدة من المبادئ التوجيهية لمثل هذه المشاريع. (أنسامد).



