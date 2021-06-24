عرض لوحة اميرة بومونت لجون سارجنت

(أنسامد) - يونيو 24 - روما - تعرض في الفترة من اليوم 24 يونيو الي 17 يوليو في جاليريا روسو في روما اللوحة الزيتية لاميرة بومونت و التي رسمها الفنان الانجليزي العظيم جون سنجر سارحنت عام 1884 وهي ليست عملا مكتملا ورغم ذلك تنطق بالروعة فهي بمثابة لوحة اختبارية تليها مرحلة رسم اللوحة الاساسية.



تتميز هذه اللوحة التي حصلت عليها الجاليريا مؤخرا بنظرة النبيلة الموجهة مباشرة الي عين الناظر .صاحبة اللوحة هي ماري مارجريت بونين دي لا بونينيير دي بومون وهي من عائلة كانت تضم في ذلك الوقت ضمن ممتلكاتها شاتو لاتور الشهيرة واكثر من مليون هكتار من المزارع في افريقيا واسيا .



اما جون سينجر سارجنت فقد كان يستعد لتحقيق حلم طال انتظاره: أن يقدم في الصالون صورة لواحدة من أجمل النساء في باريس ، فيرجيني أميلي أفيغنو ، الزوجة الأمريكية للقطب بيير غوترو ، ملكة الأخبار بلا منازع.



تمكن سارجنت من إقناعها '' لكن صورة فيرجيني ، وهي تحفة فنية مطلقة موجودة الآن في مجموعة متحف متروبوليتان ، تم الحكم عليها بوقاحة حسية ، مما أدى إلى فضيحة أجبرت الرسام العظيم على مغادرة باريس على عجل إلى لندن ، المدينة التي يعيش فيها. اما الأميرة دي بومون ، التي خلدها سارجنت العظيم في آخر أعمال الفترة الباريسية ، من المعروف أنها توفيت وهي لا تزال صغيرة بعد زواجها من الأمير الإيطالي فولكو سالفاتور روفو دي كالابريا. (أنسامد).



