نابولي: 500 زائر للكهف الأزرق في اليوم الأول لإعادة افتتاحه

(أنسامد) - مايو 30 - روما - زار حوالي 500 شخص، الكهف الأزرق في كابري بنابولي، في اليوم الأول لإعادة افتتاحه، أمس السبت، والذي بدأ من الساعة 9 صباحا وحتى الـ 4:30 مساءا.



وأشاد أينز لاكارينو، رئيس تعاونية فريق الكهف، بهذا الرقم القياسي، موضحا أن هذا العدد لم يكن متوقعا بعد الإغلاق الذي تم تمديده، مشيرا إلى أن الكهف تم إغلاقه منذ 3 نوفمبر الماضي.



وبين لاكارينو أن هذا الرقم كان أكبر من العدد الذي كان معدا في اللوائح، كما أنه عدد كبير بالنظر للفترة التي جاء فيها، والتي تعد في منتصف الموسم.



وبين لاكارينو أن هذا الرقم الكبير يعكس إمكانية عودة السياحة لنشاطها، مع الحفاظ على احترام القواعد المطبقة ضد فيروس كورونا، موضحا أنه وفقا للوائح التي تم تطبيقها، فلم يسمح إلا لـ 40 شخص في كل مرة بالدخول، مع أحد العاملين في الكهف، كل 20 دقيقة.



وتابع رئيس الفريق بالقول أن كل هذا يعطي أمل بأن المستقبل سيكون أفضل في الصيف القادم.



المؤشرات الجيدة أيضا أن 20% من الزائرين كانوا من جنسيات غير إيطالية، من باقي دول الاتحاد الأوروبي. (أنسامد).



