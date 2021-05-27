24 ساعة في Emilian Food Valleyيوم بين النكهات والكنوز الفنية

(أنسامد) - مايو 27 - روما - نبدأ عند الفجر في قلب إميليا بمحافظة بارما اكتشاف مناظر طبيعية من التلال والممرات المائية والقلاع والقصور المليئة بالتاريخ والقرى العديدة التي ترحب بالزوار بحثا عن الرفاهية وثمار هذا الثراء و أرض مضيافة.



يبدأ خط سير الرحلة في فيدينزا ، حيث يفتح مصنع ألبان "بارما 2064" أبوابه للجولات المصحوبة بمرشدين لاكتشاف الجبن الإيطالي الأكثر شهرة في العالم. نسير على طول الممرات حيث تنضج أكثر من 30 ألف عجلة من جبن البارميزان على أرفف عالية ، والتي نكتشف منها التاريخ وفضول الإنتاج ؛ وتنتهي الزيارة ، بعد اجتياز المستودع ، بتذوق أجبان من 12 و 24 وأكثر من 40 شهرًا من النضوج.



ثم يستمر مسار الرحلة شمالًا باتجاه قرية رونكول فيردي الصغيرة ، حيث يمكنك التوقف وزيارة مسقط رأس جوزيبي فيردي... في بلدة بوسيتو المجاورة ، كل شيء يذكرنا بالمؤلف الموسيقي العظيم: التمثال الذي يشرف على الساحة المركزية وكازا بارزي ، الذي يعد اليوم متحفًا لفيردي ولكنه كان في يوم من الأيام منزل رجل الأعمال الذي اكتشف موهبة ابنه المستقبلي- القانون ، باستضافة معرضه الأول للجمهور.



إن المشي في الغرف المليئة بالتذكارات والرسائل الموقعة والصور والوثائق والعشرات يشبه القفز إلى القرن التاسع عشر وإلى موسيقى المايسترو الخالدة. تستحق الزيارة أيضًا المسرح المخصص له ، وغرفة المعيشة في المدينة الموجودة في روكا في القرن الثالث عشر ، وقصر ديل مونتي دي بييتا ، والكنيسة الجماعية في سان بارتولوميو ، وكنيسة سانتا ماريا ديجلي أنجيلي ، ومتحف جوزيبي فيردي الوطني التي تم إنشاؤها مع متحف ريناتا تيبالدي في فيلا بالافيسينو ، واحدة من أجمل وأغنى المساكن النبيلة في المنطقة.



يؤدي الالتفاف القصير إلى قرية ديولو الصغيرة ، حيث يوجد مسقط رأس - الآن متحف - لجيوفانينو غوارسكي ، كاتب ملحمة دون كاميلو وبيبون الشهيرة. استمر لحوالي عشرة كيلومترات إلى الشمال وباتباع مسار Po تصل إلى Polesine Parmense ، حيث يوجد عنوان لا ينبغي تفويته لتقدير امتيازات تذوق الطعام المحلية الأصيلة: يمكنك المشي على طول مسارات تلال تابيانو المنحدرة ، على الحدود مع متنزهات ستيرون وبياتشينزيانو ، ثم إنهاء اليوم مع فاتح للشهية في أحد المقاهي التاريخية الأنيقة في سالسوماجيوري تيرمي. إ (أنسامد).



