افتتاح المتحف الأثري الوطني الجديد في وادي كامونيكا

(أنسامد) - أبريل 30 - روما - سيفتتح المتحف الأثري الوطني الجديد في وادي كامونيكا في بلدة سيفيدايت كامينو الايطالية، في 11 يونيو القادم.



تقول إيمانويلا دافرا، المدير الإقليمي لمتاحف لومبارديا بوزارة الثقافة : يمتد المتحف على مساحة أكبر أربع مرات مقارنة بالمقر القديم، وسيكون قادرًا أخيرًا على استيعاب الاكتشافات المعروضة بالفعل منذ عام 1981، فضلاً عن إفساح المجال للتراث المتنامي باستمرار، مما يؤكد الثراء الحيوي للبحوث الأثرية وديناميكية المتاحف التي تحكي عنه.



وصرحت سيرينا سولانو، مديرة متنزهات وادي كامونيكا الروماني والمسؤولة العلمية عن مشروع المتحف الجديد : تتمثل مهمة المتحف في سرد التاريخ بين كامونيكا والرومان، وتوضيح التغييرات والمستجدات جنبًا إلى جنب مع جوانب التداخل والاستمرارية.



تضم الأقسام الثمانية للمتحف الجديد مواد من العصر الروماني الموجودة في سيفيدايت كامينو، بما في ذلك باب خشبي ;;يعود تاريخه إلى القرنين الثاني والثالث قبل الميلاد. (أنسامد).



