معرض فسيفساء من ابريل الي سبتمبر في سنترال مونت مارتيني

(أنسامد) - أبريل 27 - روما - يقام في الفترة من اليوم 27 ابريل و حتي 15 سبتمبر القادم معرضا هاما في سنترال مونت مارتيني يضم حوالي مائة عمل فني من الفسيفسلء محفوظة في دهاليز الكابيتول .و يندرج هذا المعرض و هو من اوائل المعارض التي تعمل بعد سنوات طويلة من الاغلاق في اطار الاحتفالات بمناسبة العيد ال 150 للعاصمة الايطالية.



معظم الاعمال الفنية المعروضة كانت قد اكتشفت بعد عام 1870 .تمت دراسة هذه الفسيفساء وترميمها وقد اصبحت اليوم لوحات جدارية ومنحوتات التي زودت بها المباني الأصلية في 4 أقسام موضوعية: فن الفسيفساء بين الرومان ؛ الحياة في روما بين نهاية العصر الجمهوري وأواخر العصر القديم ، أي المساكن الفاخرة والسياقات المحلية ؛ ومساحات الكنيسة المقدسة والبازيليك الهيلاري ؛و فسيفساء المباني الجنائزية. (أنسامد).



