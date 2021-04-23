بلدية بيزا تخصص مليون يورو لتحسين محطة ماركوني الاذاعية

(أنسامد) - أبريل 23 - روما - أعلن عمدة مدينة بيزا الإيطالية ميشيل كونتي تخصيص مليون يورو لبدء برنامج استعادة وتحسين المحطة الإذاعية السابقة لكولتانو، وهي قرية صغيرة في بيزا، تم إنشاؤها بفضل عبقرية العالم الايطالي غولييلمو ماركوني لنقل أول اتصالات لاسلكية.



التقت رافاييلا بونسانغا نائب عمدة المدينة المسؤول عن التراث، مؤخرا بالجمعيات التي دعمت لسنوات مشروع ترميم المبنى الذي يعاني من أوضاع شديدة التدهور.



تعود محطة ماركوني لوكالة أملاك الدولة، ولكن في مايو 2020 تم توقيع عقد امتياز مؤقت مع بلدية بيزا، ينتهي في عام 2022 ، للسماح بإعداد خطة تحسين المبنى.



قال كونتي: بعد عدة سنوات من الانتظار، تعتزم البلدية اتخاذ اجراءات جادة لإعادة هذا الجزء من تاريخ المدينة إلى الاستخدام العام ويمكنني أن أقول الوطني.



مع الأخذ في الاعتبار أن هناك حاجة إلى 2.6 مليون دولار لتجديد المبنى، تم إطلاق مساراً سيمتد إلى كافة المؤسسات والجمعيات الأكثر أهمية في المدينة لتحديد الشراكات العامة والخاصة. (أنسامد).



