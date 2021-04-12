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معرض دانتي..صور وأضواء ومنمنمات من القرن الخامس عشر
    (أنسامد) - أبريل 12 - روما - العرض الذي قدمته مؤسسة "دانتي" ، وهو العرض المقترح لمؤسسة Alda Fendi - التجارب المقرر عقدها في روما من 15 أبريل إلى 15 يوليو ، ستكون رؤية غامرة وغير مسبوقة ، ضخمة ومبهرة (لدرجة أننا نوصي بارتداء النظارات الشمسية) في ساحات معرض وحيد القرن في فيا دي سيرشي.

    المعرض مصمم للاحتفال بالشاعر الأعلى في الذكرى 700 لوفاة دانتي ، يقدم للجمهور إعادة تفسير أصلية للكوميديا ;;الإلهية التي نشأت من تداخل مشروع التصوير الفوتوغرافي للألمانية كلوديا روج يتكون المشروع من الصور الفوتوغرافية التي تمتزج مع الإلكترونيات الموسيقية والفن القديم والمنشآت المعاصرة ، جنبًا إلى جنب مع الكلمات المعروفة وغير المعروفة للغة الإيطالية واستحضار الموضوعات البيئية.

    يبدأ "دانتي" من العديد من أبطال لقطات روج المهيبة وذات الرؤية: مستوحاة من الرسم القديم وبناء المشاهد المسرحية المعقدة ، يقترح المصور قصة تحقق في الممالك الثلاث لحياة دانتي الآخرة ، الجحيم ، المطهر والجنة> تم استنساخ منمنمة شهيرة لتوضيح المراحل الأخيرة من رحلة دانتي بصحبة بياتريس ، مأخوذة من مخطوطة ييتس طومسون 36 المحفوظة في المكتبة البريطانية في لندن ، باستخدام النظارات الشمسية ، حتى لا تنبهر بالإضاءة الذهبية القوية. (أنسامد).

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