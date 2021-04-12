معرض دانتي..صور وأضواء ومنمنمات من القرن الخامس عشر

(أنسامد) - أبريل 12 - روما - العرض الذي قدمته مؤسسة "دانتي" ،
وهو العرض المقترح لمؤسسة Alda Fendi - التجارب المقرر عقدها في
روما من 15 أبريل إلى 15 يوليو ، ستكون رؤية غامرة وغير مسبوقة ،
ضخمة ومبهرة (لدرجة أننا نوصي بارتداء النظارات الشمسية) في ساحات
معرض وحيد القرن في فيا دي سيرشي.
المعرض مصمم للاحتفال بالشاعر الأعلى في الذكرى 700 لوفاة دانتي ،
يقدم للجمهور إعادة تفسير أصلية للكوميديا ;;الإلهية التي نشأت من
تداخل مشروع التصوير الفوتوغرافي للألمانية كلوديا روج
يتكون المشروع من الصور الفوتوغرافية التي تمتزج مع الإلكترونيات
الموسيقية والفن القديم والمنشآت المعاصرة ، جنبًا إلى جنب مع
الكلمات المعروفة وغير المعروفة للغة الإيطالية واستحضار الموضوعات
البيئية.
يبدأ "دانتي" من العديد من أبطال لقطات روج المهيبة وذات الرؤية:
مستوحاة من الرسم القديم وبناء المشاهد المسرحية المعقدة ، يقترح
المصور قصة تحقق في الممالك الثلاث لحياة دانتي الآخرة ، الجحيم ،
المطهر والجنة>
تم استنساخ منمنمة شهيرة لتوضيح المراحل الأخيرة من رحلة دانتي
بصحبة بياتريس ، مأخوذة من مخطوطة ييتس طومسون 36 المحفوظة في
المكتبة البريطانية في لندن ، باستخدام النظارات الشمسية ، حتى لا
تنبهر بالإضاءة الذهبية القوية. (أنسامد).