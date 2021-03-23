فينيسيا تحتفل بالذكرى الـ 1600 لتأسيسها

(أنسامد) - مارس 23 - روما - تحتفل مدينة فينيسيا الإيطالية ابتداءا من الخميس المقبل، 25 مارس، بمرور 1600 عام على تأسيسها، عبر العديد من الفعاليات المتنوعة.



هذه الاحتفالات تتزامن مع يوم وضع أول حجر أساس لكنيسة سان جاكومو دي ريالتو، في 25 مارس عام 421، رغم أن المؤرخين يجدون صعوبة في الاتفاق على تاريخ محدد لبداية إنشاء المدينة، لأن تلك الفترة شهدت تدفقات مستمرة للمهاجرين من مستوطنات في جزر البحيرة، التي أضيف إليها وصول الفينسيين الفارين من الهجمات الأولى للبربر.



وفي الساعة الحادية عشر من الخميس المقبل، سينظم البطريرك فرانشيسكو موراجليا، ضمن الاحتفالات، قداس في بازيليك سان ماركو، الذي سيتم يثه على شاشة التليفزيون، عبر "القناة الثالثة" وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، التزاما بالإجراءات الصحية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.



وفي الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم، ستقرع جميع الكنائس أجراسها، وسيتبع ذلك، بث قناة "راي 2"، برنامجا مخصصا لمدينة فينسيا، يضم صور ومعزوفات موسيقى، ترصد تاريخ المدينة على مدار 16 قرنا ومن المقرر أن تستمر الفعاليات حتى عام 2022، إذ تم تقديم 235 مقترحا لمبادرات للاحتفاء بهذه الذكرى الهامة. (أنسامد).



