إيطاليا: دعوة لتسريع التطعيم للحاق بموسم الصيف السياحي

(أنسامد) - مارس 15 - روما - دعا رئيس اتحاد المنظمات الإيطالية للفنادق والسياحة، برنابو بوكا السلطات الإيطالية إلى دفع عملية التطعيم ضد كورونا، وتسهيل إقامة الممرات الخضراء، حتى يتمكن مشغلو القطاع السياحة من اللحاق بموسم الصيف المقبل.



وبين بوكا، في مقابلة مع "أنسا" أنه بعد ضياع فرصة اللحاق بعيد الفصح، فإن السياحة الإيطالية ينبغي أن تكون جاهزة لتحدي الصيف، وإلا سيتفوق عليها المنافسون.



وتابع بوكا بالقول إن الاستعداد للصيف يستلزم إجراءات أولها تسريع عملية التطعيم ضد كورونا، وإقامة ممرات خضراء، ثم التوقف عن الرسائل السلبية.



واستطرد:" بعد عام طويل من الإغلاق، من الضروري للغاية عدم الاستسلام"، مشيرا إلى أن القطاع سوف يفوته عيد الفصح، بسبب المناطق الحمراء، مع توقع الإغلاق خلال أيام العطلات.



هذه الإجراءات تعني أن مشغلي السياحة سوف يفوتهم أحد المواعيد المهمة لعطلة الربيع، يبين بوكا، مشيرا إلى أن الفرصة ستكون في الصيف.



يلفت المسؤول السياحي: "في الأيام الأخيرة، أجرينا جلسات عبر الأنترنت مع النواب الإيطاليين في البرلمان الأوروبي، حيث طلبنا منهم أن تسرع إيطاليا كثيرا في مسألة التطعيم أو الممرات الخضراء، التي يعمل عليها منافسون مباشرون بالفعل. (أنسامد).



