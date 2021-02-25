إيطاليا: "العرض القصصي" أداة جديدة لإنعاش اقتصاد فلورنسا

(أنسامد) - فبراير 25 - روما - حل جديد توصلت إليه مدينة فلورنسا الإيطالية، للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب الذي سببه وباء كورونأ، أنه الحكائين أو رواة القصص.



وتعتمد المبادرة الجديدة التي تحمل اسم " Rinasciamo 4.0" على إعادة تشغيل القطاعات الانتاجية في المدينة والترويج إليه إعلاميا من خلال الحكائين.



ويهدف المشروع لإعطاء صوت للأنشطة الحرفية والمبدعين الشباب والمصممين من خلال "السرد القصصي" والتواصل الرقمي عبر الموقع الذي تم إطلاقه لهذه المبادرة www.rinasciamo.it.



ويتم تنفيذ هذه المبادرة بمساهمة من دائرة السياحة في فلورنسا، بالتعاون مع جامعة هاردينغ وجامعة ليبسكومب ومعهد باردي، وبرعاية من بلديات فلورنسا وسكنديتشي.



وتضم البوابة الألكترونية للمبادرة أربعة أقسام تضم 12 مقطعا صوتيا لأشخاص بداية من الترحيب بالذين يدخلون على الموقع، ثم شرح إعادة تشغيل فلورنسا من خلال عرض قصصي.



وأشاد مستشار السياحة في قصر فاكيو تشيشليا ديل ري، بهذه المبادرة موضحا أنها تعكس تضافر إعادة تشغيل المنطقة والأمل، مضيفا أن المبادرة تعكس الاحتراف والرغبة في إنعاش مجتمع تضرر بشد من خلال الرقمية والاستدامة للترويج الإقليمي والسياحي. (أنسامد).



