اللوفر يستضيف معرضا عن فن النحت الايطالي في عصر النهضة

أنسامد- 23 أكتوبر/ تشرين الأول - تستضيف قاعة نابليون في متحف اللوفر في فرنسا معرضا عن فن النحت الايطالي في عصر النهضة اعتبارا من 22 أكتوبر بعنوان "الجسد والروح"، مع عرض 140 منحوتة من عصر النهضة الإيطالية، في رحلة فنية استثنائية لزوار المعرض.



يتم تنظيم المعرض الذي يقدم اعمالا من دوناتيلو إلى مايكل أنجلو بالتعاون مع متحف سفورزيسكو بمدينة ميلانو الايطالية، ويهدف لالقاء الضوء على تطور وازدهار فن النحت الايطالي وأفضل أعماله في النصف الثاني من القرن الخامس عشر.



من فلورنسا إلى البندقية وروما، تستحوذ أشكال وحركات الجسد على اهتمام بعض أعظم الفنانين في التاريخ، بدءًا من مايكل أنجلو. الا أن هذا المعرض يلقي الضوء على الفنانين الأقل شهرة والأعمال التي لا يمكن الوصول إليها دائمًا بسبب حفظها في الكنائس والبلديات الصغيرة أو المتاحف.



ويعتبر معرض "الجسد والروح" امتدادا للمعرض الذي نظمه متحف اللوفر في عام 2013 بالتعاون مع قصر ستروزي في فلورنسا، والذي تم تكريسه لفجر عصر النهضة في فلورنسا في النصف الأول من القرن الخامس عشر.



سيظل المعرض مفتوحًا للجمهور في متحف اللوفر حتى 18 يناير 2021، قبل أن ينتقل إلى متحف سفورزيسكو في ميلانو في الفترة من 5 مارس إلى 6 يونيو.



